عمدة مدينة يابانية يتلقى التهاني بفوزه في الانتخابات الأمريكية

استيقظ عمدة مدينة ياماتو اليابانية يوتاكا أوميدا، قبل أيام، ليتفاجئ بكم هائل من الرسائل تهنئه بفوزه في الانتخابات الأمريكية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية أدرك أوميدا لأول مرة أن الأحرف المستخدمة في كتابة اسمه باللغة اليابانية يمكن أن تقرأ "ume" مثل "bai" - "den" ويمكن قراءة الأحرف الهيروغليفية لاسمه ليس فقط باسم يوتاكا، ولكن أيضًا باسم جو.

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) November 9, 2020

وتستخدم اليابان أحرف كانجي من الصين جنبًا إلى جنب مع النص الياباني الصوتي، خاصة للأسماء والأحرف ويمكن أحيانًا قراءتها بطرق مختلفة.

في حالة أوميدا، يمكن أيضًا نطق اسمه الأول ، يوتاكا ، "جو" ، بينما يصبح اسم العائلة "بايدن".

وقال رئيس البلدية في تعليق لهيئة الإذاعة اليابانية : "أشعر أنني فزت في هذه الانتخابات أيضًا". مشيرا إلى رغبته في لقاء الرئيس الأمريكي الجديد وتقديم نفسه على أنه "بايدن من محافظة ياماتو".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بادين فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تفوقه على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

وتعهد بايدن بأن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم، مشددا على أنه ترشح ليُعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم.