بومبيو: نشعر ببالغ الأسى لمقتل خمسة جنود أمريكيين وجندي فرنسي وآخر تشيكي في مصر

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، عبر فيها عن حزنه لمقتل خمسة جنود أمريكيين وجندي فرنسي وآخر تشيكي في مصر.

وجاء في التغريدة: "نشعر ببالغ الأسى لمقتل خمسة جنود أمريكيين وجندي فرنسي وآخر تشيكي في حادث تحطم مروحية في مصر".

Deeply saddened by the deaths of five American soldiers, a French, and a Czech soldier in a helicopter crash in Egypt. May God bless their families and the Multinational Force and Observers community they were part of. Also praying for the speedy recovery of an injured American. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 13, 2020

​وأضاف: "نصلي لعائلاتهم ولزملائهم ضمن صفوف القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، كما ندعو بالشفاء العاجل للجندي الأمريكي المصاب".

وقالت القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون إن طائرة هليكوبتر تقل مجموعة من أفرادها سقطت يوم الخميس قرب منتجع شرم الشيخ في سيناء، في حادث أودى بحياة سبعة من أفراد قوة حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

وأضافت القوة في بيان أن القتلى هم خمسة أمريكيين وفرنسي وتشيكي وأنهم جميعا من العسكريين. وأوضحت أن أمريكيا من أفراد القوة نجا وجرى نقله إلى منشأة طبية.

وتأسست القوة لمراقبة نزع السلاح في سيناء بموجب معاهدة السلام التي أُبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979. وتقلص حجمها في السنوات القليلة الماضية بعد أن كثفت الدولتان التعاون الأمني في مواجهة متشددين إسلاميين في سيناء.

وتضم القوة، وفقا لموقعها الإلكتروني، عسكريين من 13 دولة وتغطي مهامها منطقة تتجاوز مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء.