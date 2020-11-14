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    احتجاجات الآلاف في يريفان المطالبين بإقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض في إقليم ناغورني قره باغ، أرمينيا 11 نوفمبر 2020

    اعتقال رئيس جهاز الأمن القومي الأرمني السابق للاشتباه في التحضير لاغتيال باشينيان

    © Sputnik . Ilya Pitalev
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    أفادت المحامية لوزين ساهاكيان باعتقال المدير السابق لجهاز الأمن القومي الأرميني أرتور فانيتسيان للاشتباه في التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

    وكتبت ساهاكيان على موقع "فيسبوك" "دُعي فانيتسيان اليوم إلى دائرة التحقيقات التابعة لدائرة الأمن القومي واحتُجز للاشتباه في ارتكابه أفعال بموجب مواد قانونية تتعلق بالتواطؤ في حيازة الأسلحة وبيعها وتخزينها بصورة غير مشروعة"، والتحضير لاغتصاب السلطة، وقتل شخصية حكومية أو سياسية أو عامة ارتكبها الأشخاص باتفاق مسبق".

    ووفقا لها، فإن "هروب فكر سلطات البلاد، التي تسعى جاهدة لإسكات المعارضين السياسيين، قد وصل إلى حد ولادة الاتهامات بالتحضير لقتل نيكول باشينيان".

    وقالت ساهاكيان: "لم يعد من الممكن التعليق على كل هذا في المستوى القانوني، هذا اضطهاد سياسي مخجل يهدف إلى الحفاظ على السلطة ووضع حد للبرامج المناهضة للدولة".

    يذكر وأن رئيس جهاز الأمن الوطني السابق يشارك في احتجاجات تطالب باستقالة رئيس وزراء البلاد.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في قمة منظمة شانغهاي للتعاون عبر الانترنت، 10 نوفمبر 2020
    © Sputnik . Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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    وتجري مسيرات المعارضة في يريفان منذ عدة أيام، ويطالب المشاركون فيها باستقالة باشينيان بسبب توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ.

    وفي وقت سابق، تبنى رؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانًا مشتركًا بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ.

    وفقًا لبيان صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدأ وقف إطلاق النار الكامل في ناغورنو قره باغ في 10 نوفمبر/الحالي.

    وبحسب البيان، فإن عددا من المناطق تخضع لسيطرة أذربيجان، ويتبادل الطرفان الأسرى، وينتشر جنود حفظ السلام الروس على طول خط التماس وعلى طول ممر لاتشين الذي يربط قره باغ بأرمينيا.

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    متسابق دراجات نارية الملقب بـ المتهور الكابتن شيفام سينغ (وسط) من فريق تورنادو للدراجات النارية التابع للقوات المسلحة الهندية، يخرج من النار المشتعلة فيه أثناء ركوب دراجته عبر نفق من النار، أثناء محاولة لتسجيل رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية في بنغالور 10 نوفمبر 2020.
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