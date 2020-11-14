رومانيا... مصرع 10 مرضى "حرقا" في مستشفى لعلاج كورونا

لقى عشرة أشخاص مصرعهم حرقا، اليوم السبت، في حريق شب بمستشفى روماني يعالج مرضى فيروس كورونا.

واندلع الحريق في إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى مقاطعة بياترا نيامت وامتد إلى غرفة مجاورة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال مسؤولون إنه لم يعرف سبب الحريق، لافتين إلى أن سبعة أشخاص أصيبوا وفي حالة حرجة بينهم طبيب.

وقال ممثلو الادعاء إنهم سيجرون تحقيقا لمعرفة سبب أكثر الحرائق دموية في رومانيا منذ عام 2015 عندما لقي 65 شخصا حتفهم في حريق في ملهى ليلي في العاصمة بوخارست.

وسجلت رومانيا التي لديها واحدة من أقل البنى التحتية للرعاية الصحية تطوراً في الاتحاد الأوروبي 353185 حالة إصابة بفيروس كورونا و8813 حالة وفاة.