ترامب يطالب بوقف إعادة احتساب الأصوات في جورجيا: مضيعة للوقت

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، وقف إعادة احتساب الأصوات في ولاية جورجيا، معتبرا العملية "مضيعة للوقت".

وقال ترامب في تغريدة إن "إعادة العد اليدوي التي تجري في جورجيا مضيعة للوقت".

وأضاف "إنهم لا يظهرون تطابق التواقيع. أوقفوا إعادة عد الأصوات حتى يسمحوا بالمطابقة. لا تسمحوا للديمقراطيين اليساريين الراديكاليين أن يسرقوا الانتخابات".

The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

ويرفض ترامب الاعتراف بنتيجة الانتخابات التي أظهرت وسائل الإعلام الأمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن فيها.

يشار إلى أن ترامب، أقام عدة دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان، كما دفع بنظريات حول التزوير الإنتخابي في جورجيا ونيفادا، على الرغم من عدم تقديم دليل حقيقي حتى الآن.

وأعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "الأمريكيين اختاروه لقيادة البلاد".