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    أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية احتجاجية أوقفوا السرقة (Stop the Steal) في فينيكس بولاية أريزونا، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، الولايات المتحدة 8 نوفمبر 2020

    حشد لأنصار ترامب في واشنطن يرددون "أوقفوا السرقة"... فيديو

    © REUTERS / Jim Urquhart
    العالم
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (95)
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    سار عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع واشنطن يوم السبت مرددين مزاعم بلا أساس بتزوير الانتخابات كما هتفوا عند مرور موكب الرئيس.

    وسار المحتجون، الذين حملوا أعلاما وأخذوا يرددون "أوقفوا السرقة"، من ساحة فريدم بلازا قرب البيت الأبيض إلى مقر المحكمة العليا في إطار "مسيرة المليون ماجا" وهي كلمة ترمز بالأحرف الأولى لشعار حملة ترامب الانتخابية "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، بحسب رويترز. 

    ومر موكب ترامب بالحشود وهو في طريقه إلى ملعبه الخاص للجولف في سترلينج بولاية فرجينيا. وهتف المتظاهرون للرئيس الذي لوح بيده من داخل سيارته الرئاسية.

    وقال مسؤولو الانتخابات في أنحاء الولايات الأمريكية إنهم لم يروا أدلة على وقوع مخالفات كبيرة.

    ويرفض ترامب الاعتراف بنتيجة الانتخابات التي أظهرت وسائل الإعلام الأمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن فيها.

    يشار إلى أن ترامب، أقام عدة دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان، كما دفع بنظريات حول التزوير الإنتخابي في جورجيا ونيفادا، على الرغم من عدم تقديم دليل حقيقي حتى الآن.

    وأعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "الأمريكيين اختاروه لقيادة البلاد".

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (95)

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, ترامب
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