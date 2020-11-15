حشد لأنصار ترامب في واشنطن يرددون "أوقفوا السرقة"... فيديو

سار عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع واشنطن يوم السبت مرددين مزاعم بلا أساس بتزوير الانتخابات كما هتفوا عند مرور موكب الرئيس.

وسار المحتجون، الذين حملوا أعلاما وأخذوا يرددون "أوقفوا السرقة"، من ساحة فريدم بلازا قرب البيت الأبيض إلى مقر المحكمة العليا في إطار "مسيرة المليون ماجا" وهي كلمة ترمز بالأحرف الأولى لشعار حملة ترامب الانتخابية "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، بحسب رويترز.

Thousands of (mostly mask-less)Trump supporters have descended on downtown. They’re shouting “four more years” and “USA!” pic.twitter.com/V9CTYHQnXq — Debbie Truong (@debbietruong) November 14, 2020

ومر موكب ترامب بالحشود وهو في طريقه إلى ملعبه الخاص للجولف في سترلينج بولاية فرجينيا. وهتف المتظاهرون للرئيس الذي لوح بيده من داخل سيارته الرئاسية.

Broad cross-section of Trump supporters here, nearly all rejecting his loss & claiming fraud. Some said they came to show love for Trump & thank him, others said they want to fight for 4 more years. Among crowd: QAnon, Proud Boys, American Guard, Patriot Prayer, confederate flags pic.twitter.com/nGkKBcrOBg — Hannah Allam (@HannahAllam) November 14, 2020

وقال مسؤولو الانتخابات في أنحاء الولايات الأمريكية إنهم لم يروا أدلة على وقوع مخالفات كبيرة.

ويرفض ترامب الاعتراف بنتيجة الانتخابات التي أظهرت وسائل الإعلام الأمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن فيها.

يشار إلى أن ترامب، أقام عدة دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان، كما دفع بنظريات حول التزوير الإنتخابي في جورجيا ونيفادا، على الرغم من عدم تقديم دليل حقيقي حتى الآن.

وأعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "الأمريكيين اختاروه لقيادة البلاد".