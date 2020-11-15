زلزال يضرب سواحل اليابان بقوة 5 درجات

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية​، صباح اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر ضرب سواحل ​اليابان​.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع بعمق 108.7 كيلومترات بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو.

وأشار الموقع إلى أنه لم يتم الحصول على معلومات بشأن ضحايا محتملين بعد الزلزال ولم ترد معلومات بشأن حجم الدمار الذي تسبب به الزلزال حتى الآن.