العاصفة الاستوائية "إيوتا" تتحول إلى إعصار وتتجه إلى أمريكا الوسطى

تحولت العاصفة الاستوائية "إيوتا" في منطقة البحر الكاريبي إلى إعصار وتتجه إلى أمريكا الوسطى.

ووفقا لمركز مراقبة الأعاصير الوطني الأمريكي، "اشتدت قوة إيوتا حتى تحولت إلى إعصار... ومن المتوقع أن تزداد قوة إيوتا وتتحول إلى إعصار كبير مع اقترابها من أمريكا الوسطى".

BREAKING: Tropical Depression 31 has been designated, forecast become record-breaking Hurricane #Iota.



Unfortunately, it has its sights set on Central America, which was just devastated by #Eta. pic.twitter.com/GOJkVkTpCZ — The Weather Channel (@weatherchannel) November 13, 2020

وفقًا للمركز، تصل سرعة الرياح القصوى إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

وكانت إيوتا الإعصار الأطلسي الثالث عشر هذا الموسم. ومن المقرر أن ينتهي موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

#Iota now the 13th hurricane of the season, with winds of 75 mph and rapidly-falling pressure currently at 989 mb. pic.twitter.com/dQ6N6pJYvx — Brendan Weathers ☈ (@BrendanWeather5) November 15, 2020

وتتشكل العاصفة الاستوائية عندما تصل سرعة الرياح المصاحبة لها إلى 62 كيلومترًا في الساعة. تصبح العاصفة إعصارًا عندما تتجاوز سرعة الرياح 119 كيلومترًا في الساعة.