ضبط طنين من المخدرات جنوب شرقي إيران

أعلنت السلطات الأمنية في إيران، اليوم الأحد، العثور على أطنان من المخدرات في مدينة خاش الواقعة جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات قائد شرطة سيستان وبلوجستان، العميد أحمد طاهري، الذي قال إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في مدينة خاش تمكنت بدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة من تحديد هوية أعضاء عصابة تهريب محترفة تقوم بتهريب شحنات ثقيلة من المخدرات إلى المناطق المركزية في مدينة خاش.

وأضاف طاهري قائلا إن أعضاء هذه العصابة كانوا يعتزمون نقل هذه البضائع تدريجياً إلى المحافظات المركزية في البلاد من خلال إيداع هذه الشحنة في إحدى مناطق خاش التي يصعب الوصول إليها.

وأوضح قائد شرطة سيستان وبلوجستان: إن فرق العمليات الخاصة بشرطة مكافحة المخدرات في خاش وبعد أسبوع من العمل الاستخباري المكثف حددت الموقع الدقيق للمستودع ونقل هذه الشحنة الثقيلة من الأفيون في منطقة "روتاك" بخاش.

وتابع قائلا إن الشرطة في هذه العملية القت القبض على خمسة من المهربين واحتجزت ثلاث سيارات من طراز بيجو 405 تم فيها تعبئة طنين من المخدرات وضبطت مسدسين و 6 شفرات خشبية و85 رصاصة. وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .