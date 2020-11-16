تركيا تستنكر مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات في القدس الشرقية

أعربت ​وزارة الخارجية التركية​، اليوم الاثنين، عن استنكارها قرار ​إسرائيل​ بناء وحدات استيطانية جديدة في ​القدس الشرقية​.

وشددت الخارجية التركية، في بيان، على أن "إسرائيل أظهرت مرة أُخرى بهذا القرار أنّها تواصل انتهاك القانون الدولي واغتصاب حقوق الشعب ال​فلسطيني"، لافتة إلى أن "إسرائيل تحاول منع إقامة دولة فلسطينيّة تتمتع بوحدة جغرافية ومستقلة وذات سيادة، من خلال بناء مزيد من المستوطنات غير الشرعيّة بين القدس الشرقية و​الضفة الغربية​".

وأضافت الخارجية: "في اليوم الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الـ32 لقيادة دولة فلسطين، نذكر مرة أُخرى بأن الأراضي الفلسطينية هي ملك للشعب الفلسطيني، وندعو جميع أعضاء ​المجتمع الدولي​ الّذين يدعمون رؤية حلّ الدولتين، إلى معارضة مثل هذه الأعمال العدوانيّة الإسرائيليّة".

وكانت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق أمس الأحد، طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانيّة جديدة بالقدس الشرقية.