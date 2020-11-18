بيسكوف ينفي عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال قمة التعاون الاقتصادي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه ليس من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يوم غد الخميس، التي ستعقد عبر الفيديو.

ففي إجابة عن سؤال لوكالة "سبوتنيك"، ما إذا كان من المقرر عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين عبر الفيديو قال بيسكوف: "لا".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن ترامب سيشارك في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، غدا الخميس.