استطلاع "سبوتنيك": أكثر من 80 في المئة من الأرمينيين يعدون روسيا حليفة لبلادهم

أجرى راديو "سبوتنيك" استطلاعا في أرمينيا، إثر تسوية النزاع بينها وبين أذربيجان.

وأجابت الغالبية العظمى (83.8%) بأنهم يعاملون روسيا بشكل جيد، واعتبر 84.6% منهم أن روسيا حليفة لأرمينيا.

ويعتبر 62.3% من المشاركين أن روسيا هي الدولة الأكثر ودية، أما 79.6% فمستعدون لقبول المساعدة العسكرية السياسية من روسيا.

وتضمن الاستطلاع أربعة أسئلة، وأجاب 9.4 من المشاركين على السؤال الأول بأنهم يعاملون روسيا بشكل سيء.

ونص السؤال الثاني، ما هي الدول الأكثر ودية تجاه أرمينيا، واحتلت فرنسا المرتبة الثانية بعد روسيا بنسبة 39.9 وبعدها إيران وأمريكا وألمانيا وحصلت جورجيا على المرتبة الأخيرة.

وأجاب 11.8 من المشاركين على السؤال الثالث حول ما إذا كانت روسيا حليفة لأرمينيا، بالنفي.

وكان السؤال الأخير عن الدول التي تستعد أرمينيا قبول المساعدة العسكرية السياسية منها، وهنا حصلت فرنسا على المرحلة الثانية بعد روسيا مرة أخرة وتلتها إيران وأمريكا وألمانيا.

وشارك في الاستطلاع، الذي أقيم عن طريق إجراء مقابلات هاتفية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، 501 شخصا ومن غير المعلوم ما هي فئات الأشخاص المشاركين، ويبلغ عدد سكان أرمينيا 2.965 مليون شخص حسب بيانات عام 2019.