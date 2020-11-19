ترامب يعلن عن مؤتمر صحفي يعقده محاميوه اليوم ويتحدث عن "طريق واضح للنصر"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مؤتمر صحفي سيعقده محاميوه، اليوم الخميس، مشيرا إلى "طريق واضح للنصر" في الانتخابات الرئاسية.

القاهرة - سبوتنيك. كتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "مؤتمر صحفي مهم اليوم من قبل المحامين"، لافتًا إلى "طريق واضح جدا وقابل للتطبيق لتحقيق النصر".

Important News Conference today by lawyers on a very clear and viable path to victory. Pieces are very nicely falling into place. RNC at 12:00 P.M. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

هذا وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وبناءً على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه. وسيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من كانون الثاني/ يناير القادم.

من جانبه، لم يعترف الرئيس دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.