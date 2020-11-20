الحكومة الإثيوبية: القوات المتمردة تشن هجوما على بحر دار

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، إن "القوات المتمردة في إقليم تيغراي شنت هجوما صاروخيا على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة".

وكتب مكتب الحكومة في تيغراي على فيسبوك، "شنت جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غير الشرعية، هجوما صاروخيا حوالي الساعة 1:40 صباحا على بحر دار... الصواريخ لم تلحق أضرارا ببحر دار"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأطلقت الجبهة الشعبية ثلاث قذائف على بحر دار، من مدينة ميكيلي، حيثت خضع بقية منطقة تيغراي لسيطرة قوات الدفاع الإثيوبية، بحسب ما نقلته صحيفة "بوركينا الإثيوبية.

وقالت الجبهة الشعبية على "فيسبوك": أصابت القوات الفاشية التابعة لآبي أحمد وأساياس أفورقي العديد من الطلاب وغيرهم من الأبرياء في جامعة أكاديمية ميليس بمدينة ميكيلي وأماكن أخرى.

بينما كتبت صحيفة "تيغراي أونلاين" المستقلة، أبي أحمد يرتكب جرائم ضد الإنسانية بقصفه للكنائس والجامعات في تيغراي. ونقلت عن مواطن قوله: "هربت من ماي كدرة (في تيغراي) لأن الجيش كان يذبح الشباب مثل الغنم".

وأفادت الأنباء، بأن مئات الأشخاص قتلوا خلال أسبوعين من الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للقيادة السياسية في منطقة تيغراي الشمالية.