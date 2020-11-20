بعد 27 عاما... مشاهد لدخول جيش أذربيجان مدينة أغدام مع كلمة للرئيس

دخل الجيش الأذربيجاني محافظة أغدام التي ظلت تحت سيطرة أرمينيا طيلة 27 عاما، فيما قال الرئيس إلهام علييف إن الجيش الأرميني "دمر المباني التاريخية قبل انسحابه من المناطق المحررة".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الجمعة، بأن قواته دخلت محافظة أغدام وفقا للاتفاقية المبرمة بين باكو ويريفان بوساطة روسية.

وأضاف علييف في كلمة له أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات من أجل إعمار منطقة أغدام في أقصر وقت ممكن.

بعد 27 عاماً من الاحتلال.. مشاهد لدخول الجيش الأذربيجاني مدينة #أغدام منتصراً بعد تحريرها وانسحاب الجيش الأرميني بناءً على اتفاقية وقف إطلاق النار بين #أذربيجان و #أرمينيا pic.twitter.com/osJMQRhu4n — TRT عربي (@TRTArabi) November 20, 2020

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

يحدث الآن | كلمة لرئيس #أذربيجان إلهام علييف https://t.co/bfV1H6OC5G — TRT عربي (@TRTArabi) November 20, 2020

​فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.

كما نص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة أغدام حتى 20 نوفمبر الجاري، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

والأحد، أعلن نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، منح أرمينيا مهلة إضافية، حتى 25 نوفمبر الجاري، من أجل إخلاء مدينة كلبجار، بسبب ظروف الطقس في المنطقة.