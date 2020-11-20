بسبب امرأة... هندي يرسل تهديدا إلى السفارة السعودية

أفادت تقارير سعودية، اليوم الجمعة، أن السلطات الهندية ألقت القبض على مواطن هندي الجنسية، بتهمة إرسال تهديد إلى السفارة السعودية وإحدى المدارس بوجود قنبلة.

وأضافت أن المتهم يعمل تاجر أسهم، ويبلغ من العمر 47 عاما، وفقا لـصحيفة "سبق" السعودية.

واعترف خلال تحقيقات الشرطة الهندية معه أنه قام بفعلته من أجل إلحاق الضرر بإحدى السيدات، بعد أن استخدم اسمها وتوقيعها في الرسائل المرسلة إلى السفارة السعودية والمدرسة.

والمتهم مطلوب كذلك في شرطة باندرا، بسبب إرساله رسالة تهديد مماثلة إلى القنصلية الأمريكية في مومباي، بحسب ما ذكرته صحيفة "مومباي ميرور".

وذكرت الشرطة أن المتهم كان يواعد المرأة، ولكنها رفضت عرضه للزواج منها، فقرر الانتقام منها بهذه الطريقة بإرسال تهديدات باسمها وتوقيعها.