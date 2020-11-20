الشرطة تعتقل 85 محتجا في أرمينيا طالبوا باستقالة باشينيان

أعلنت الشرطة الأرمينية عن اعتقال 85 شخصا، اليوم الجمعة، شاركوا في المسيرات الاحتجاجية في البلاد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وخرجت مظاهرات تطالب باستقالة باشينيان بسبب توقيعه الاتفاق الثلاثي بشأن وقف الأعمال العدائية في إقليم ناغورني قره باغ في يريفان وغيومري، حيث منع المحتجون الحركة في الشوارع الرئيسية للمدينتين.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إنه بشكل عام تم اعتقال ما يقرب من 85 شخصا وتم نقلهم إلى مراكز الشرطة.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.