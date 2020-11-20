إلقاء القبض على مهاجم الشركة في جورجيا وتحرير الرهائن... فيديو

أعلنت الشرطة الجورجية إلقاء القبض على مهاجم شركة تقدم خدمات قروض مصغرة، مشيرة إلى تحرير جميع الرهائن.

وقال رئيس شرطة مدينة تبليسي فازها سيرادزه للصحفيين "انتهت الحادثة بنجاح... وتم الإفراج عن جميع الرهائن وتم اعتقال الخاطف المسلح".

ووفقا له، فإنه يتم الآن التحقيق مع المهاجم".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الأمن الجورجية، اليوم الجمعة، أنها تجري عملية خاصة وسط مدينة تبليسي، حيث اقتحم مسلح مبنى لشركة تقدم خدمات قروض مالية مصغرة.