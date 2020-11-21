أردوغان: تركيا قدمت المساعدة لـ 156 دولة و9 منظمات دولية لمكافحة كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ضمن قمة مجموعة العشرين، إن بلاده قدمت المساعدة لـ 156 دولة صديقة، و9 منظمات دولية، بتلبية الاحتياجات الطبية الأساسية لمكافحة تفشي جائحة كورونا.

وقال أردوغان: "أيها السادة الحضور، أود أن أحييكم باسمي، وباسم الأمة التركية، لسوء الحظ، علينا أن نركز جهود القمة الحالية، حول مشكلة تفشي جائحة كورونا وتداعياتها"، بحسب ما نشر الحساب الرسمي لقمة الـ20 على تويتر.

President of The Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, highlights the value of global cooperation in the face of a global problem. #G20Riyadhsummit pic.twitter.com/afonAoXt8z — G20 Saudi Arabia (@g20org) November 21, 2020

​وأضاف: "يعتبر هذا الوباء هو الأكبر من نوعه في القرن الماضي، ومع الأسف كان له تأثير كبير على حياتنا واقتصادنا، كما ذكرنا الوباء بواجباتنا كوننا أعضاء في هذه المجموعة، تجاه البشرية بأكملها، بغض النظر عن أي جنسية أو عرق".

وتابع: "قامت تركيا بالإضافة إلى تلبية احتياجات شعبها، بمساعدة 156 دولة صديقة، و9 منظمات دولية، بتلبية الاحتياجات الطبية الأساسية لمكافحة تفشي الجائحة".

وعن مسؤوليات المجموعة قال أردوغان: "أعتقد أن الجائحة زادت من مسؤولياتنا كأعضاء في مجموعة تضم أقوى 20 اقتصاد في العالم".

واتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين.

ويذكر أن قمة مجموعة العشرين للعام الجاري، تعقد افتراضيا في الرياض غدا وبعد غد، وهو الاجتماع الخامس عشر للمجموعة، إذ سيناقش القادة أهم القضايا الدولية مثل انتشار فيروس كورونا، وخطة توفير اللقاحات لباقي الدول، ومكافحة تغير المناخ، وإنعاش الاقتصاد العالمي.

وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.