"تويتر" تحسم الجدل حول الحساب الرسمي المخصص للرئيس الأمريكي

قالت شركة "تويتر" إنها ستنقل التحكم في الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني.

وأكدت الشركة العالمية أنها تجهز "لدعم نقل الحسابات المؤسسية للبيت الأبيض يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2021. كما فعلنا في الانتقال الرئاسي في 2017، تتم العملية بالتشاور الوثيق مع الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات"، بحسب رويترز.

وستنقل تويتر أيضا حسابات مؤسسية أخرى خاصة بالبيت الأبيض يوم التنصيب ومنها الحساب الرسمي للسيدة الأولى وحساب نائب الرئيس وحساب البيت الأبيض.

وحساب "بوتوس" على تويتر، الذي يتألف من الأحرف اللاتينية الأولى لعبارة رئيس الولايات المتحدة، هو الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي ويختلف عن الحساب الذي اعتاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدامه.

ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني، لكن الجمهوري ترامب يرفض التسليم بالأمر ويسعى لإبطال أو قلب النتائج من خلال الطعون وإعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات زاعما دون دليل حدوث تزوير واسع النطاق.