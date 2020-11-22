الخارجية الإيرانية تدعو لرفع العقوبات عن سوريا

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإيرانية: "شدد ظريف على ضرورة رفع العقوبات القمعية والجائرة عن سوريا حكومة وشعبا، لا سيما على خلفية الوضع مع فيروس كورونا".

وتشهد أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفاعاً تدريجياً مع عدم وصول سوريا بعد لذروة الموجة الثانية المتوقعة لانتشار الفيروس على المستوى الإجمالي.

وفي وقت سابق، صرح معاون مدير مديرية الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة عاطف الطويل قائلا : "سوريا تتجه نحو ذروة جديدة"، مضيفا أن: "بعض المحافظات تشهد حالياً ازدياداً متدرجاً لانتشار الفيروس منها حماة وحمص واللاذقية والسويداء".

ولفت إلى أن :"وزارة الصحة رفعت جاهزية جميع المشافي استعداداً للموجة الثانية"، مؤكدا أن "الوضع العام لازال تحت السيطرة"

يذكر أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى أمس 7079 حالة شفيت منها 2986 وتوفيت 368 حالة.