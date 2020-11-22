صحيفة بريطانية تتهم الجيش الصيني باستخدام سلاح سري ضد الهند

وبحسب الصحيفة، فإن القوات الصينية استخدمت سلاحا يرسل نبضات كهرومغناطيسية ضد القوات الهندية في آب/ أغسطس الماضي.
While Trump causes distractions, his personal BFFs causing chaos & destruction elsewhere...— PIRovinj (@PiRovinj) November 22, 2020
Has Moscow been secretly microwaving our spies for years? https://t.co/1ahbemdmjb via https://t.co/8l34m4tpxg
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النبضات تسببت بقتل شبه كامل لحركة الجنود الهنود، الذين بدأوا بالتقيؤ، وبالكاد تمكنوا من السير نحو جبال الهملايا هربا.
وبحسب الصحيفة، فإن أول من كشف عن هذا السلاح هو الأستاذ الصيني بجامعة رينمين في بكين، جين كانرونغ.
إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر هندية قولها إن هذه الادعاءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الصين لم تستخدم مثل هذه الأسلحة ضد جنودها.
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