صحيفة بريطانية تتهم الجيش الصيني باستخدام سلاح سري ضد الهند

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا مفصلا ادعت فيه أن الصين استخدمت سلاحا سريّا جديدا ضد الهند، خلال المناوشات التي جرت بينهما على الحدود المشتركة.

وبحسب الصحيفة، فإن القوات الصينية استخدمت سلاحا يرسل نبضات كهرومغناطيسية ضد القوات الهندية في آب/ أغسطس الماضي.

While Trump causes distractions, his personal BFFs causing chaos & destruction elsewhere...



Has Moscow been secretly microwaving our spies for years? https://t.co/1ahbemdmjb via https://t.co/8l34m4tpxg — PIRovinj (@PiRovinj) November 22, 2020

​ وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النبضات تسببت بقتل شبه كامل لحركة الجنود الهنود، الذين بدأوا بالتقيؤ، وبالكاد تمكنوا من السير نحو جبال الهملايا هربا.

وبحسب الصحيفة، فإن أول من كشف عن هذا السلاح هو الأستاذ الصيني بجامعة رينمين في بكين، جين كانرونغ.

إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر هندية قولها إن هذه الادعاءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الصين لم تستخدم مثل هذه الأسلحة ضد جنودها.