حملة ترامب تطعن على رفض طلبها وقف فوز بايدن في بنسلفانيا

استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، حكما برفض طلبها وقف فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وذكرت الحملة في الدعوى، أنها "طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية".

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، "بخلاف السياسة، كيف تخسر قضية يتم فيها حرمان أعداد كبيرة من الناخبين من التصويت، أكثر بكثير مما تحتاجه لقلب ولاية بنسلفانيا؟".

Other than politics, how do you lose a case where large numbers of voters, far more than you need to flip Pennsylvania, are disenfranchised? Vote Observers thrown out of counting rooms. People going to vote finding out they have already voted through a fake ballot - go home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020

وتابع: "طرد مراقبي التصويت من غرف العد. الناس سيكتشفون أنهم قد صوتوا بالفعل من خلال اقتراع مزيف.. اذهب إلى المنزل!".

ولا زال ترامب الجمهوري يرفض التسليم بالهزيمة، ويواصل ادعاءاته دون سند عن حدوث تلاعب الأمر الذي عطل الإجراءات المعتادة للاستعداد لإدارة جديدة.



ورفعت حملته دعاوى قانونية تطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات في عدة ولايات دون أن تحقق نجاحا. ويقول خبراء قانونيون إنه لا توجد فرصة تذكر أن تغير هذه الدعاوى نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.