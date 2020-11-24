أمريكا وأرمينيا تبحثان سبل تسوية النزاع في قره باغ

ناقش النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكية، ستيفن بيغان، ووزير الخارجية الأرميني الجديد، آرا أيفازيان، في محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، الدعم الإنساني لواشنطن لمنطقة قره باغ والجهود المبذولة لحل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "ناقش الطرفان المساعدات الإنسانية الأمريكية للمنطقة والجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية للصراع في قره باغ من خلال المفاوضات".

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، أعرب بيغان "عن أمله في مزيد من التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وأرمينيا" بعد تعيين أيفازيان وزيرا للخارجية الأرمينية.

وأعلنت أمريكا بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن واشنطن سترسل مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين دولار للمتضررين من الصراع في قره باغ.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، فلاديمير بوتين وإلهام علييف ونيكول باشينيان، بيانًا مشتركًا بشأن الوقف الكامل للأعمال القتالية في ناغورني قره باغ. وبحسب البيان، تتوقف قوات أرمينيا وأذربيجان في مواقعهما، ثم يخضع عدد من المناطق لسيطرة باكو، ويقوم الطرفان بتبادل الأسرى، وتنتشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس وممر لاتشين الذي يربط قره باغ في أرمينيا.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ، برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.