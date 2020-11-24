ماكرون يعلن تجاوز فرنسا ذروة الموجة الثانية من الوباء ويحدد موعد التطعيم

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تخطي بلاده ذروة الموجة الثانية من وباء "كوفيد- 19"، وأن الوضع الصحي يتحسن بشكل عام، لكنه ما زال مقلقا في بعض المناطق.

باريس- سبوتنيك. وأضاف ماكرون في إفادة، أنه سيتم ابتداء من السبت المقبل، السماح للمحال التجارية بفتح أبوابها مجددا حتى التاسعة مساء لكن باشتراطات صحية مشددة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تخفيف القيود تبدأ في 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث سيتم رفع الحجر الصحي في حال "استنتجنا تواصل تحسن الوضع".

وقال الرئيس الفرنسي في كلمته، إن المرحلة الثالثة من تخفيف القيود تبدأ في 20 يناير/ كانون الثاني، حيث ستفتح المطاعم وقاعات الرياضة أبوابها في حال بقيت أعداد الإصابات اليومية أقل من 5 آلاف.

وتابع، قائلا:

استراتيجيتنا هي الحصول على عدة لقاحات ضد "كوفيد-19" والمرحلة الأولى من التلقيح ستبدأ نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان رسمي، إن "إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 50237 حالة منذ بداية الوباء بعد تسجيل 458 حالة جديدة". وأضافت أنه "تم تسجيل 9155 حالة إصابة جديدة بالفيروس مقارنة مع 4452 يوم أمس الاثنين".