روحاني: نأمل أن تدين الإدارة الأمريكية المقبلة سياسات ترامب وتعوض الشعب الإيراني عنها

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بتعويض الشعب الإيراني عن سياسات الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن بإمكان البلدين حل الكثير من القضايا والمشكلات بينهما.