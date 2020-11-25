أوكرانيا تعتزم تشديد إجراءات الحجر الصحي في فترة الأعياد

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم الأربعاء، عن احتمال تشديد إجراءات الحجر الصحي خلال فترة عطلة رأس السنة الجديدة في البلاد.

وأشار إلى استعداد أوكرانيا لجميع السيناريوهات الممكنة لتطور الوضع مع انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شميغال قوله: "نحن نستعد لجميع السيناريوهات الممكنة، ولا سيما لتشديد اجراءات الحجر الصحي في موسم الأعياد".

وأعلن وزير الصحة في أوكرانيا، ماكسيم ستيبانوف، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا بـ 13882 حالة، و 229 حالة وفاة.

وقال إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 75.4 ألف اختباز بفيروس كورونا المستجد، ومنهم 45.5 ألف تم إجراؤها بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل.

ووفقًا للوزير الأوكراني، فخلال فترة الوباء في أوكرانيا، أصيب 661858 شخصًا، وتماثل للشفاء 307778 شخصًا، وتوفي 11492 شخصًا.