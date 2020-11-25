بايدن يدعو الأمريكيين إلى الوحدة والتكاتف

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الوحدة، اليوم الأربعاء، في خطاب عشية عيد الشكر وجهه إلى الأمة، وطالب خلاله الأمريكيين بالتكاتف لمحاربة فيروس كورونا الذي توقع أن استمراره لأشهر قادمة.

وطالب بايدن الأمريكيين باتخاذ الاحتياطات لوقف انتشار الفيروس، من خلال ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي، مضيفا أنه هو نفسه يتخذ الاحتياطات بشأن عيد الشكر ويتجنب التجمعات العائلية الكبيرة التقليدية، وبدلا من ذلك يقضي العطلة مع زوجته وابنته وزوج ابنته فقط، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال بايدن في تصريحات ألقاها في ويلمنغتون:

هذه هي اللحظة التي نحتاج فيها إلى التحلي بالقوة والإرادة ومضاعفة جهودنا وإعادة إلزام أنفسنا بهذه المعركة. نحن جميعا في هذا معا.

جاءت تصريحات بايدن في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة والوفيات بفيروس "كوفيد –19" على الصعيد الوطني، وحذر خبراء الصحة العامة من أن التجمعات العائلية الكبيرة المتوقعة لعطلة عيد الشكر من المرجح أن تمتد وتفاقم الزيادة.

توفي أكثر من 260 ألف أمريكي بسبب "كوفيد- 19"، وتجاوز عدد الوفيات اليومي، الثلاثاء، 2000 شخص لأول مرة منذ مايو/ أيار، مع زيادة الإصابات والحالات التي تحتاج لعلاج بالمستشفيات على الصعيد الوطني.