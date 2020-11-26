برلمان أرمينيا يبدأ مناقشة إلغاء حالة الحرب

وحضر الاجتماع الاستثنائي ممثلون ليس فقط للمعارضة ولكن أيضا عن الفصيل الحاكم "خطوتي"، وبلغ عدد الحضور 99 من أصل 132 نائبا مسجلين في الاجتماع، بحسب مراسل وكالة "ريا نوفوستي".

وافق البرلمانيون على السماح لوزير الدفاع أرتور سركسيان بإلقاء خطاب غير عادي. والآن وبناء على طلب رئيس فصيل "خطوتي" ليليت ماكونتس تم الإعلان عن توقف الاجتماع.

تم إقرار حالة الحرب في البلاد في 27 سبتمبر/ أيلول بسبب تصاعد النزاع في ناغورني قره باغ.

سيسمح إلغاء حالة الحرب للمعارضة بالشروع في عملية استقالة رئيس الوزراء وتنظيم الاحتجاجات دون عوائق - وهذا محظور خلال حالة الحرب. وتسعى المعارضة إلى رحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان، متهمة إياه بالتوقيع على اتفاق لوقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، وهو أمر غير موات للجانب الأرميني.