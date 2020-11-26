رئيس صربيا يكشف عن الوضع الكارثي لبلاده بسبب وباء كورونا

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، اليوم الخميس، إن بلاده تقترب من سيناريو كارثي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "إن إس بي إم" الصربية عن فوسيتش، اليوم الخميس، قوله: "بالنسبة لفيروس كورونا، اليوم هو أصعب يوم بالنسبة لصربيا، ولكن من المرجح أن تكون الأيام القليلة المقبلة أكثر صعوبة. في الصباح بلغ عدد الوفيات 47 حالة وفاة، وهو أكبر عدد منذ بداية الوباء".

كما أشار إلى أن المستشفيات العامة في البلاد بلغت طاقتها القصوى مما يعزز المخاوف من عدم قدرة الدولة على التعامل مع الوباء.

يذكر أن البطريرك إيريني رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية توفي يوم الجمعة الماضي، على أثر إصابته بكوفيد-19، بعد ثلاثة أسابيع على مشاركته بجنازة رئيس هذه الكنيسة في الجبل الأسود، الذي كان أيضًا ضحية لفيروس كورونا المستجد.

وتم اتخاذ إجراءات جديدة في صربيا منذ يوم أمس، لمنع انتشار مرض كوفيد -19. عمل المطاعم والترفيه والمقامرة والمسارح ودور السينما محدود حتى الساعة 18 مساءً، بينما تفتح محلات البقالة والمحلات التجارية والصيدليات أبوابها حتى الساعة 00 مساءً. لا توجد قيود على حركة المواطنين.