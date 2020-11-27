المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي: مسؤولون كثر تلقوا اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

كشفت المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي، ناتاليا إيسمونت، اليوم الجمعة، أن العديد من المسؤولين في البلاد تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الفترة الأخيرة.

وانتشرت على "تليغرام" معلومات وصورة عن تلقيح المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للقاح "سبوتنيك V" الروسي المقدم من موسكو لمواجهة مينسك لوباء فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، تلقى رئيس الحكومة البيلاروسية، رومان جولوفتشينكو، لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وذلك بعد الاتفاق بين موسكو ومينسك على تصدير اللقاح إلى بلاد الأخيرة.

يذكر أن المصور الرئيسي الذي يعمل في فريق الرئيس البيلاروسي أصيب بفيروس كورونا المستجد، مما اضطرت المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي ناتاليا إيسمونت لمساعدة لوكاشينكو وتصويره خلال زيارته لأحد أمكنة علاج المصابين من فيروس كورونا في البلاد.