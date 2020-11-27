زيارة غير معلنة... وزير الدفاع الأمريكي يزور الصومال لأول مرة

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميللر، قام بزيارة غير معلنة للصومال، اليوم الجمعة، ليصبح أول وزير دفاع أمريكي يزور البلاد.

وجاء في بيان للوزارة أن " القائم بأعمال وزير الدفاع، كريستوفر ميللر، احتفل بعيد الشكر مع العسكريين الأمريكيين والمتعاقدين في معسكر ليمونير في جيبوتي ومقديشو في الصومال".

ويشار إلى أنه كانت هذه المحطة الأخيرة لجولته في أربع دول بعد البحرين وقطر وجيبوتي.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، تعتزم السلطات الأمريكية الإعلان عن خفض قواتها في الصومال خلال الأيام المقبلة. ويدور الحديث عن نحو 700 عسكري (تقريبا جميع العسكريين الأمريكيين المتواجدين في الصومال)، حيث يساعد المدربون الأمريكيون الآن في تدريب وحدات النخبة في الجيش الصومالي على محاربة المسلحين.

وتساعد الولايات المتحدة السلطات الصومالية في محاربة جماعة "الشباب" الإسلامية المتطرفة، التي لها علاقات وثيقة مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي الدولي (المحظور في روسيا).