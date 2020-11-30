وزارة التعليم العالي الروسية تعلق على وضع الطلاب الأجانب في روسيا

علقت وزارة التعليم العالي الروسية، على مزاعم تفيد أن نحو ألفي طالب أجنبي تم فصلهم من الجامعات الروسية لعدم قدرتهم دخول الأراضي الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة نشر على "تلغرام": "لم تتلق وزارة التعليم العالي شكاوى من الطلاب فيما يتعلق بالطرد غير القانوني من الجامعات بسبب التغيب عن الفصول الدراسية".

وتابع البيان: "الوزارة لن تلغي المنح المخصصة للطلاب الأجانب غير القادرين على العودة إلى روسيا بسبب إجراءات الحجر الصحي، الذين يعانون من صعوبات في الدراسة بسبب الاتصالات غير الجيدة".

كما أشار البيان إلى أن جميع المؤسسات التعليمية في موسكو وسان بطرسبورغ، بالإضافة إلى عدد من الجامعات في المدن الأخرى انتقلت لنظام الدراسة عن بعد.

واختتم البيان أن الوزارة على اتصال دائم بإدارات الجامعات والمؤسسات التعليمية.