تركيا تفرض قيودا إضافية وتحظر الحركة لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن تشديد الإجراءات الاحترازية الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك فرض إغلاق شامل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الناس إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبي للجائحة، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أنه سيتم حظر التجول بشكل كامل بدء من التاسعة مساء يوم الجمعة إلى الخامسة صباح يوم الاثنين، على أن تحظر الحركة خلال باقي أيام الأسبوع من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا. يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة من الثلاثاء.

وتابع: "المتاجر والبقالة ومحلات اللحوم وخدمات التوصيل إلى المنازل، مستثناة من قيود حظر الحركة خلال نهاية الأسبوع. وتحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بثلاثين شخصا كحد أقصى".

وأشار إلى أنه يمكن تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة، لافتا إلى أنه سيتم تعليق أنشطة التعليم في حضانات الأطفال والمؤسسات المشابهة في إطار تدابير الوقاية من الوباء.

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، عن تسجيل 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و185 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة السابقة، وهو ما يمثل أعلى زيادة يومية في عدد الوفيات منذ تفشي الوباء.