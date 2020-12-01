استقالة مستشار ترامب الخاص بشأن فيروس كورونا

قال مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الدكتور سكوت أتلس، استقال من منصبه كمستشار خاص للرئيس دونالد ترامب، بعد أربعة أشهر مثيرة للجدل اشتبك خلالها مرارا مع أعضاء آخرين في خلية الأزمة المعنية بفيروس كورونا.

قال أتلس في رسالة إلى ترامب بتاريخ اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر/كانون الأول، "أعلن استقالتي من منصبي كمستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة".

كان أتلس يعتبر موظفا حكوميا خاصا يعمل لدى الرئيس لفترة مدتها 130 يوما تنتهي هذا الأسبوع.

Dr. Scott Atlas, a highly controversial member of the White House's coronavirus task force, has resigned from his post in the Trump administration. PO-67MO pic.twitter.com/itt7TTVkUl — CNN Newsource (@CNNNewsource) December 1, 2020

وأعلن أتلس استقالته في بيان عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا، "شرفت بخدمة دونالد ترامب والشعب الأمريكي في هذه الأوقات العصيبة".

تعرض أطلس لانتقادات حادة من قبل خبراء الصحة العامة، بما في ذلك أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية الرائد في الولايات المتحدة، لتزويد ترامب بمعلومات مضللة أو غير صحيحة عن جائحة الفيروس.

Honored to have served @realDonaldTrump and the American people during these difficult times. pic.twitter.com/xT1hRoYBMh — Scott W. Atlas (@ScottWAtlas) December 1, 2020

كما قلل مرارا من أهمية أقنعة الوجه، وقال هذا الشهر إن "عمليات الإغلاق كانت (فشلا ذريعا) في وقف انتشار الفيروس".



وقد ندد أقرانه في كلية الطب بجامعة ستانفورد وأماكن أخرى بآرائه بشأن التعامل مع الوباء.