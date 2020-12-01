"زينة الوداع"... ميلانيا ترامب تزين البيت الأبيض بطريقة مختلفة هذا العام... فيديو

أشرفت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، للمرة الرابعة على التوالي، على زينة عطلة عيد الميلاد وعيد رأس السنة في البيت الأبيض.

وبدأ التقليد الأمريكي لتزيين السيدة الأولى البيت الأبيض منذ عام 1961، حيث قامت جاكلين كينيدي بتزيين أشجار عيد الميلاد بالألعاب والطيور والملائكة وفق مشهدية باليه كسارة البندق.

ونشرت ميلانيا ترامب مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة على توتر يظهر زينة هذا العام تحت عنوان "أمريكا الجميلة"، مؤلفة من أشجار خضراء عليها زخارف حمراء وذهبية وفضية وأضواء بيضاء، ويشار أن هذا أسلوب تقليدي جدا لوضع الزينة.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL — Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020

وتتميز زينة هذا العام أيضا، بتصميم قطار البيت الأبيض السريع، الذي يدور حول إكليل من الزهور موضوع على طاولة مركزية. وزينة تحمل أسماء أطفال من ماريلاند وميشيغان وجزر ماريانا الشمالية.

واستخدم نحو 125 متطوعًا من جميع أنحاء البلاد 62 شجرة و106 أكاليل من الزهور وأكثر من 3200 شريط من الأضواء و17000 قوس لتزيين البيت الأبيض المكون من 132 غرفة.

وتبدو زينة هذا العام مختلفة عن زينة السنوات السابقة التي أثارت جدلا واسعا بين المواطنين، ففي عام 2018 قررت ميلانيا ترامب تزيين غرفة من غرف البيت الأبيض بالأشجار الحمراء التي وصفها الإعلام بالمسكونة والمخيفة، أما في عام 2017 فزينت السيدة الأولى الرواق الشرقي بأشجار بيضاء كالجليد تلقت ردود فعل سلبية أيضا، واصفين إياه بالمشهد البائس.