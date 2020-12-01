قتيلان إثر دهس سيارة للمشاة غربي ألمانيا... والشرطة تتحفظ على شخص

قتل شخصان وأصيب آخرون بعد قيام قائد سيارة بصدم المارة في منطقة للمشاة في منطقة ترير غربي ألمانيا.

وقالت شرطة ترير عبر (تويتر) "ألقينا القبض على شخص واحد وتحفظنا على سيارة"، مضيفة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، قتل شخصان".

Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

وقالت شرطة منطقة (ترير) عبر (تويتر) "جرح العديد من الأشخاص بعد أن صدمتهم سيارة في منطقة المشاه في ترير، رجاء تجنب المنطقة حيث تتواجد قوات الشرطة والطوارئ في موقع الحادث".

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

وذكر تلفزيون إس.دبليو.أر أن الشرطة اعتقلت السائق وأضاف أن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد، فيما نقل التلفزيون عن شهود عيان أن أحد الأشخاص ربما لقي حتفه في الواقعة.

يتبع...