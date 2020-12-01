اليابان تحتج على نشر منظومة "إس-300" في جزر الكوريل

احتجت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، على دخول منظومة "إس-300" الروسية للدفاع الجوي الخدمة في جزر الكوريل.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت قناة "إن إتش كيه" اليابانية اليوم الثلاثاء:

"احتجت الحكومة اليابانية على قيام الجانب الروسي بتعزيز الاستعدادات العسكرية في المناطق الشمالية، وأكدت مرة أخرى أنها غير مقبولة ولا تتوافق مع موقف اليابان بشأن المناطق الشمالية".

وتعتبر اليابان جزر الكوريل الجنوبية "أقاليمها الشمالي" وتسعى إلى إعادتها.

هذا وأعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الشرقية، في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أن أطقم أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-300 في4" تولت مهمة الدفاع الجوي في جزر سلسلة جبال كوريل. تم تصميم نظام الدفاع الجوي عالي الدقة هذا لتغطية الأهداف الحساسة من الهجمات الجوية الباليستية والديناميكية الهوائية.