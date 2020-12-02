بريطانيا...أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد فيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم، أنها وافقت على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وقالت إنه سيتم طرحه مطلع الأسبوع المقبل. وبهذا تكون بريطانيا أول دولة في العالم توافق على هذا اللقاح

وقد صرحت الحكومة البريطانية أنها قبلت توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة "MHRA" للموافقة على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك"ضد فيروس كورونا المستجد. وقالت إن اللقاح سيتم توفيره في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ابتداء من الأسبوع المقبل، وفقا لوكالة الأنباء "رويترز".

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، أن "هذا التفويض هو هدف نعمل على تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سيفوز، ونحن نحيي وكالة "MHRA"، لقدرتها على إجراء تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للمساعدة في حماية شعب المملكة المتحدة"

وأضاف أن تصريح بريطانيا بالاستخدام الطارئ للقاح، يمثل لحظة تاريخية في مواجهة فيروس كورونا".