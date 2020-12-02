وكالة: أنباء عن انفجار في العاصمة الإثيوبية

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن شهود عيان وقوع انفجار صغير وقع في حي بولي في العاصمة، فيما وصفه من كانوا في الموقع بأنه "تفجير محكوم".

ولفتت الوكالة إلى أنه لم يرد بعد رد من الحكومة الإثيوبية أو من شرطة أديس أبابا أو الشرطة الاتحادية على طلبات التعليق.

واتهمت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتخطيط لهجمات في أديس أبابا، لكن ليس هناك ما يشير إلى أن الواقعة مرتبطة بالحرب الدائرة منذ شهر في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.

وتسبب الصراع بين الجيش الفيدرالي وحركة تحرير شعب تيغراي منذ حوالي شهر في فرار الآلاف من منطقة تغراي شمالي إثيوبيا.

وقد تصاعد الخلاف بين الحكومة المركزية وسكان إقليم تيغراي بعد أن أجرى قادة الإقليم انتخابات فازت جبهة تيغراي بجميع المقاعد، وهو ما اعتبره البرلمان عملية غير دستورية.

أعلنت إثيوبيا سيطرة قوات المسلحة الفيدرالية بالكامل على مدينة ميكيلي، العاصمة الاقليمية لمنطقة تيغراي التي دخلتها اليوم الأحد.