سفير إيران لدى موسكو يتحدث عن "الحق الطبيعي" بعد اغتيال فخري زاده

قال كاظم جلالي، سفير إيران لدى موسكو، إن الرد الاستراتيجي على إرهاب الدولة "حق طبيعي"، مشددا على أنه لا يمكن غض النظر عنه من قبل بلاده.

وكتب جلالي تغريدة باللغة الروسية على حسابه في "تويتر"، معلقا فيها على عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

وكتب السفير الايراني: إرهاب الدولة بهدف وقف نمو العلم والتكنولوجيا النووية السلمية في مجال الأمن القومي يعد انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية وقواعد القوانين الدولية، وأن الرد الاستراتيجي على ذلك يعد حقا طبيعيا ولا يمكن غض النظر عنه من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية" بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع: "الإدانة الصريحة للإرهاب بكل أشكاله بالترافق مع إجراءات عملية من قبل جميع الدول، تعد السبيل الوحيد للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم".

وتعرض العالم النووي محسن فخري زادة، وهو مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، رئيس منظمة الأبحاث والابداعات في وزارة الدفاع، الجمعة الماضية لعملية اغتيال في بلدة آبسرد في منطقة دماوند التابعة لطهران ما أدى إلى إصابته ثم وفاته بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.