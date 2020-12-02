الإنتربول يصدر تحذيرا عالميا بشأن لقاحات كورونا

أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" تحذيرا دوليا لأجهزة إنفاذ القانون حول العالم، من تزايد المخاطر المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف لقاحات فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

القاهرة – سبوتنيك. وقالت المنظمة الدولية في بيان، اليوم الأربعاء: "أصدر الإنتربول تنبيها عالميا لأجهزة إنفاذ القانون في دوله الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، للاستعداد لشبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف لقاحات كورونا، على أرض الواقع وعبر الإنترنت".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 63 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.