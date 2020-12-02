الكنيست الإسرائيلي يصوت بالقراءة التمهيدية على حل نفسه وإقامة انتخابات مبكرة

أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن موافقته الأولية على مشروع قانون لحل المجلس وإقامة انتخابات مبكرة، وذلك بسبب أزمة سياسية داخلية تتعلق بائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنقسم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيست صوت لصالح مشروع القانون بـ 61 نائبا وعارضه 54، من أصل 120 عضوا.

وقدم مشروع القانون زعيم المعارضة بالكنيست ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، احتجاجا على أداء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتقديم لائحة اتهام بالفساد ضده.

وبرز في الساعات الماضية تأييد وزير الدفاع ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لمشروع القانون، وهو ما استهجنه حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.