"عمل إجرامي"... كوريا الجنوبية تعلق على اغتيال فخري زاده

علقت حكومة كوريا الجنوبية على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، معتبرة أن ما حدث جريمة تؤثر سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، وصفت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء اغتيال زاده، بأنه "جريمة تؤثر سلبًا على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية اليوم في تعليق للناطق باسمها: "تؤكد الحكومة الكورية الجنوبية أنها تعتبر حادث اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي وقع بالقرب من طهران يوم 27 نوفمبر عملًا إجراميًّا عنيفًا، لا يساعد على إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت: "الحكومة تتخذ موقفًا معارضًا لأي أعمال تزيد من التوتر وتؤثر على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة حالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع الراهن في المنطقة".

وتعرض العالم النووي محسن فخري زاده، وهو مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، رئيس منظمة الأبحاث والإبداعات في وزارة الدفاع، الجمعة الماضية لعملية اغتيال في بلدة آبسرد في منطقة دماوند التابعة لطهران ما أدى إلى إصابته ثم وفاته بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.