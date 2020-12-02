نتنياهو يعلق لأول مرة على اتهام إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تورط بلاده في اغتيال العالم الإيراني النووي، محسن فخري زاده.

وأجاب نتنياهو على سؤال هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأربعاء، حول تورط إسرائيل في عملية اغتيال فخري زاده، بأنه كثيرا ما يسمع هذه "المزاعم"، وسواء كانت صحيحة أم لا، فهو لا يريد الرد عليها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

نسمع دائما هذه المزاعم، سواء كانت صحيحة أم لا، نحن لا نرغب في الرد عليها ولا أنوي الخروج عن تلك السياسة.

اتهمت إيران، إسرائيل، بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده. و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

واغتيل العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، إلى خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، وتحديدا في العام 2018، والذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.