الناتو يرد على تعزيز روسيا قدراتها في البحر الأسود بزيادة تواجده برا وبحرا وجوا

اتهم الأمين العام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، روسيا بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، مشيرا إلى أن الحلف سيقوم بالرد على ذلك بزيادة تواجده في المنطقة.

بروكسل- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو: "قمنا بدراسة الوضع في مجال الأمن في البحر الأسود، ذي الأهمية الاستراتيجية. روسيا تواصل انتهاك السيادة الإقليمية لجورجيا وأوكرانيا، ومستمرة في تعزيز قدراتها العسكرية في القرم، وتنشر قواتها بشكل متزايد في منطقة البحر الأسود. الناتو يرد على ذلك بتعزيز تواجده برا وبحرا وجوا".

وأضاف ستولتنبرغ بأن وزراء خارجية "الناتو" اتفقوا على خطوات إضافية لتعزيز الحوار مع جورجيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق قال ستولتنبرغ بأن منطقة البحر الأسود ذات أهمية استراتيجية لحلف الناتو، ويعمل الحلف بشكل وثيق مع الشركاء - جورجيا وأوكرانيا. كما اتهم روسيا "بانتهاك وحدة أراضي" أوكرانيا وجورجيا ، مشيرا إلى "تعزيز الوجود العسكري الروسي في القرم".

وعبر ستولتنبرغ عن حاجة الناتو إلى "زيادة تعزيز وجوده في المنطقة".