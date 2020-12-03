مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران منعتنا من الوصول إلى المصانع المهمة وتجاوزنا هذه المشكلة

وقال رافاييلي غروسي المدير العام للوكالة، في كلمته بمنتدى حوارات المتوسط المنعقد في روما، إن عناصر الوكالة يمكنهم حتى الآن تفتيش المواقع النووية في إيران، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

وأوضح أنه "حتى الآن بينما أتحدث، يمكن لمفتشينا الوصول إلى المواقع النووية للجمهورية الإسلامية، لكن هناك عمل لا يزال يتعين القيام به، وهناك تحديات بالتأكيد فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)".

وأشار إلى أن "إيران لم تسمح لعدة أشهر بالوصول إلى المصانع المهمة، لكنني ذهبت إلى طهران وتجاوزنا هذه المشكلة".

واعتبر غروسي الموقف المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني "مفارقة"، لافتا إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة "ما تزال قائمة على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة منها".

وتابع: "لكن الغرابة تكمن في أنه بعد القرار الذي اتخذه ترامب في أيار/مايو 2018، أعلنت إيران انتقاما عن سلسلة من الإجراءات لتقليص التزاماتها فيما يتعلق ببعض نقاط الاتفاق".

وأكد مدير الوكالة أنه "لذلك، فمستوى امتثال إيران للـ(JCPOA) يتراجع"، وتابع: "لكن، هذا يحدث بطريقة علنية ويمكن التحقق منها، بينما يجب فصلها عن تأييد خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بطهران بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بدرجة أكبر من الوصول إلى المواقع النووية".