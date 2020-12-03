الرئيس الإيراني: نواجه حربا شاملة أشد من الحرب مع العراق

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تواجه حربا اقتصادية شاملة مفروضة منذ 3 أعوام.

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم على هامش مشاركته في مراسم تدشين 25 مشروعا في مجال الطاقة في 3 محافظات، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وأكد روحاني في تصريحاته: "إننا نواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة أشد بكثير من الحرب المفروضة على مدى 8 أعوام (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988)".

وتابع روحاني: "لم يتصور لا الأمريكيون ولا أي أحد في العالم بأن نتمكن من المقاومة وإدارة البلاد في مثل هذه الظروف الصعبة وتحت أشد أنواع الحرب الاقتصادية والسياسية والنفسية".

وأضاف: "من الصحيح أن شعبنا عانى من مشاكل ومصاعب وقاوم ودعمنا، إلا أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لم يكن هناك انقطاع في خدمات المياه والكهرباء والغاز ولم نكن بحاجة إلى استيراد السولار والبنزين من الخارج بل قمنا بالتصدير أيضا".

وتابع: "تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح وحققنا تطورات كبيرة في قطاع الصحة والعلاج، وتم خلال العام الأخير إضافة 11 ألف سرير للمستشفيات في البلاد وهو ما لا نظير له في تاريخ إيران".