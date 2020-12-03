تويتر تتخذ إجراءات جديدة ضد "خطابات الكراهية"

أعلن موقع "تويتر" اليوم الخميس، توسيع إجراءات مكافحة خطابات الكراهية القائمة على الاختلافات العرقية.

وجاء في بيان صادر على الموقع الرسمي للشركة: "اليوم، نعمل على توسيع سياستنا لتنظيم سلوك الكراهية وحظر استخدام اللغة التي تحط من كرامة الإنسان على أساس العرق أو الأصل القومي".

وأشار البيان إلى أن إدارة الشبكة الاجتماعية ستسعى لإزالة المنشورات التي تنتهك القواعد، بالإضافة إلى إرسال التنبيه إلى المحتوى الذي يحتمل أن يكون مسيئًا".

ونوه البيان أنه "إذا انتهك أحد المستخدمين القواعد بشكل متكرر، فيمكننا حظر الحساب أو تعليقه مؤقتًا".

وفي شهر أيار/ مايو، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي.

وتتيح الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل "فيسبوك" و"تويتر" بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.