موسكو تدين تصرفات لاتفيا بحق صحفيين من وكالة "سبوتنيك": انتهاك صارخ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تصرفات لاتفيا بحق الصحفيين الناطقين باللغة الروسية مثالا صارخا على انتهاك أسس المجتمع الديمقراطي وحرية الإعلام والتعبير.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "نعتبر الإجراءات العدوانية التي اتخذها جهاز أمن الدولة في لاتفيا في 3 كانون الأول/ ديسمبر ضد موظفي مكتب "سبوتنيك" في ريغا والصحفيين الناطقين بالروسية، مثالا صارخا على انتهاك أسس المجتمع الديمقراطي - حرية الإعلام والتعبير".

هذا وقالت وكالة "سبوتنيك لاتفيا"، امس أن سلطات لاتفيا وجهت تهم إلى موظفي الوكالة بانتهاك نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتم تفتيشهم، وأخذ تعهد منهم بعدم مغادرة البلاد، وتوجيه التهم بموجب المادة 84 من القانون الجنائي لاتفيا - انتهاك نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن المجلس الوطني لوسائل الإعلام الإلكترونية في لاتفيا حظر في يونيو/ حزيران الماضي توزيع سبع قنوات لمجموعة RT على أساس العقوبات الشخصية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد دميتري كيسليوف.

من جانبه، أكد المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف أن قرار حظر البث التلفزيوني مؤشر على مستوى الغباء والجهل من السلطات اللاتفية، التي أصيبت بعمى الروسوفوبيا، مشيرا إلى أن سبب الحظر ليس له أي معنى قانوني، لذلك يجب على لاتفيا إعادة بث RT على الفور.

وقال موقع "سبوتنيك لاتفيا" بالفعل، هذا بعيد عن أول مظهر للتمييز ضد وسائل الإعلام الروسية في دول البلطيق، فمنذ 1 يناير/كانون الثاني، حظرت إستونيا بالفعل عمل مكتب التحرير لـ"سبوتنيك" في تالين، مما هدد الموظفين بالملاحقة الجنائية.

في لاتفيا، يتم أيضًا الضغط على موظفي "سبوتنيك" ليس فقط في شكل "محادثات" مع ممثلي الخدمات الخاصة، ولكن أيضًا من خلال حظر غير رسمي لفتح حسابات مصرفية لهم.